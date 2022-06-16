Salihe Aydeniz ile ilgili fezleke Adalet Bakanlığı'nda ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de 'Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz' adı altında yapılan eylemde, polis memuruna yumruk attı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Bakanlık incelemesinin ardından fezleke, Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek. Buradaki işlemin ardından fezleke, Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollanacak. Demirören Haber Ajansı / Güncel Ankara Başsavcılığı Adalet Bakanlığı Salihe Aydeniz İstanbul Güncel Haberler

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