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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kenevir Sakarya Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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