Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 105 gram kubar esrar, 1004 Hint keneviri, 10 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, ruhsatsız av tüfeği ve 40 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.