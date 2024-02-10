Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, gençlerin korunması ile huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Çevrede bulunan kafeteryaları denetleyen ekipler, 155 aracı kontrol etti, 375 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.

Denetimde, arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.