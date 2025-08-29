Sakarya'da Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı

Sakarya'da Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, 10-13 Eylül tarihleri arasında PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak. Fuar sayesinde yerli ve yabancı üreticiler bir araya gelerek iklim değişikliği ve üretim konularında bilgi paylaşımında bulunacak.

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kalkınmanın temel özelliğinin üretim olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanındayız. Şehrimizin kalkınması ve insanımızın refahı için dikilen her fidanın, atılan her adımın yanındayız." dedi.

Küresel ısınma sonucu tüm dünyada iklim krizi yaşandığına değinen Alemdar, Sakarya'nın, iklim yapısı itibarıyla bitki üretim çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti.

Alemdar, üretim ve gelişimin sürekli devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık dünyadaki teknolojiyle, gelinen noktada herkes her türlü bitkiyi ve üretimi yapabiliyor. Biz 15 sene önce bu topraklarda üretmiş olduğumuz bitkiyi artık sattığımız yerlerde, ihracatını yaptığımız coğrafyalarda da üretime başladığını ve bizim de onlarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Onun için bizler her geçen gün kendimizi geliştirmek, daha iyisini, daha uygun şartlarda nasıl yetiştirebileceğimizi araştırmak zorundayız." diye konuştu.

Fuarın koordinatörü Hüseyin Remzi Adıyaman da fuarda, 181 katılımcı firma, 300 özel alım heyeti ve 25 bin ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirtti.

Dünyanın sayılı fuarlarından birinin düzenleneceğini dile getiren Adıyaman, kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak konferansların da değerli olduğunu kaydetti.

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise fuarın uluslararası düzeyde farkındalık oluşturarak yerli ve yabancı üreticileri bir araya getireceğini dile getirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, Sakarya'nın Türkiye'nin en büyük süs bitkisi üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sapanca'da SATSO bünyesinde bulunan doku kültür laboratuvarının da yerli üreticilere katkı sağladığını belirten Altuğ, üreticilerden burayı ziyaret etmelerini istedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç de peyzaj ve süs bitkisi sektörüne önem verdiklerini, yetiştiriciliğe elverişli olan Sakarya'da bu alanda gelecek gördüklerini ifade etti.

Programa, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
Kuralar çekildi! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Bakan Fidan, TBMM'den ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir

Bakan Fidan kürsüden ilan etti: Bu plan bizim için yok hükmündedir
Meclis'teki oturuma damga vuran anlar: Bahçeli ve Özel böyle tokalaştı

Meclis'teki olağanüstü toplantıya damga vuran anlar
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.