Sakarya'da Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı

Sakarya, 10-13 Eylül'de PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı'na ev sahipliği yapacak.

Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek fuarın tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kalkınmanın temel özelliğinin üretim olduğunu belirterek, "Üreticilerimizin yanındayız. Şehrimizin kalkınması ve insanımızın refahı için dikilen her fidanın, atılan her adımın yanındayız." dedi.

Küresel ısınma sonucu tüm dünyada iklim krizi yaşandığına değinen Alemdar, Sakarya'nın, iklim yapısı itibarıyla bitki üretim çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti.

Alemdar, üretim ve gelişimin sürekli devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık dünyadaki teknolojiyle, gelinen noktada herkes her türlü bitkiyi ve üretimi yapabiliyor. Biz 15 sene önce bu topraklarda üretmiş olduğumuz bitkiyi artık sattığımız yerlerde, ihracatını yaptığımız coğrafyalarda da üretime başladığını ve bizim de onlarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Onun için bizler her geçen gün kendimizi geliştirmek, daha iyisini, daha uygun şartlarda nasıl yetiştirebileceğimizi araştırmak zorundayız." diye konuştu.

Fuarın koordinatörü Hüseyin Remzi Adıyaman da fuarda, 181 katılımcı firma, 300 özel alım heyeti ve 25 bin ziyaretçiyi ağırlayacaklarını belirtti.

Dünyanın sayılı fuarlarından birinin düzenleneceğini dile getiren Adıyaman, kuraklık ve iklim değişikliğiyle ilgili yapılacak konferansların da değerli olduğunu kaydetti.

Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ise fuarın uluslararası düzeyde farkındalık oluşturarak yerli ve yabancı üreticileri bir araya getireceğini dile getirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, Sakarya'nın Türkiye'nin en büyük süs bitkisi üretim merkezlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Sapanca'da SATSO bünyesinde bulunan doku kültür laboratuvarının da yerli üreticilere katkı sağladığını belirten Altuğ, üreticilerden burayı ziyaret etmelerini istedi.

Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç de peyzaj ve süs bitkisi sektörüne önem verdiklerini, yetiştiriciliğe elverişli olan Sakarya'da bu alanda gelecek gördüklerini ifade etti.

Programa, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile diğer ilgililer katıldı.