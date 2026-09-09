Sakarya'da "Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı" başladı

Sakarya'da düzenlenen PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı kapılarını açtı.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisindeki 60 bin metrekarelik alanda 150 firmanın katıldığı fuarda, iç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar çeşitli ürünler katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Yenilikleri keşfet" temasıyla 9. kez gerçekleştirilen organizasyonun üreticiye bereket, sektöre ivme, kente ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Etkinliğin bir fuarın ötesinde toprağın akılla, doğanın tasarımla, genç enerjinin tecrübeyle buluştuğu ortak bir platform olduğunu belirten Polat, "Süs bitkileri sektörü bizler için toprağa dikilen bir çiçekten, bahçeleri süsleyen bir fidandan ibaret değildir. Bu sektör yüksek katma değerdir, alın teridir, kırsal kalkınmanın dinamosudur. En önemlisi de 500 bin ailemizin aşıdır, işidir, geleceğidir. Bugün Türkiye'de 6 bin 500 hektarlık alanda yılda yaklaşık 2 milyar adetlik devasa bir üretim gücüne ulaştık. Üreticimizin gayreti ve sektörümüzün dinamizmi sayesinde 2025'te ihracatımızı 160 milyon dolar seviyesine çıkararak net ihracatçı konumumuzu güçlendirdik." diye konuştu.

Polat, dünyada 30 milyar doları bulan dev bir süs bitkileri pazarı bulunduğunu, Türkiye'nin bu pazardan binde 5'lik pay aldığını anlatarak, Amerika'dan Avrupa'nın ortasına kadar lojistik gücü, soğuk zincir altyapısını ve ürün kalitesini artırarak Türk imzasının dünya pazarlarına çok daha güçlü şekilde atılacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak toprağı, suyu, ormanı ve biyoçeşitliliği tek bir ekosistemin ayrılmaz parçaları olarak gördüklerini vurgulayan Polat, "Orman Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 136 fidanlıkta yıllık 500 milyon fidan üretim kapasitesine sahibiz. Bu türlerin bir kısmı süs ve peyzaj bitkilerinden oluşmaktadır. 1100'den fazla türden yetiştirdiğimiz her bir fidan daha dirençli ormanlar, daha yaşanabilir şehirler, güçlenen ekosistemler ve gelecek nesillere bırakılacak daha yeşil bir Türkiye demektir. İklim krizinin kapımızı çaldığı bu dönemde doğru türü doğru yerde kullanmak ve kuraklığa dayanıklı türlerle şehirlerimizin altyapısını kurmak zorundayız. Geleceğimizi üretim miktarıyla değil, kalite, AR-GE, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelinde inşa etmeye mecburuz." diye konuştu.

"Şehrimizin geleceğine hep birlikte katkı sunmalıyız"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da 9 yıldır devam eden fuarla, bir taraftan üretimin desteklenmesi diğer taraftan da ürünlerin daha iyi yerlerde daha iyi imkanlarla değerlendirilmesini planladıklarını kaydetti.

Ülkenin yarınlarına eser bırakabilmek anlayışıyla çalıştıklarını belirten Alemdar, "Bugün burada yaptığımız işin daha büyük anlamlar kazanması için hep birlikte çalışmalı, bilimsel alanda üreticilerimizle hareket etmeli ve şehrimizin geleceğine hep birlikte katkı sunmalıyız. Bu düşüncelerle fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Sakarya Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Başkanı Tanju Pir'in de konuşma yaptığı fuarın açılışı protokol üyelerinin kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Ayrıca, 4 farklı oturumda 20 panelistin ziyaretçilerle buluşacağı fuardaki etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek PMO Genç Tasarım ve Uygulama Yarışması'na 15 farklı üniversiteden 90 öğrenci katılıyor.

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman, gazetecilere, 25 ila 26 bin arasında ziyaretçi beklendiğini, iç mekan, çalı grubu, ağaç grubu ve toprak mamullerini kapsayan fuarda peyzajla ilgili tüm ürünlerin bulunduğunu ifade etti.

Alım için gelen heyetleri konferanslar, kahvaltı ve akşam yemeklerinde bir araya getirerek ticareti ve ihracatı büyütmeyi hedeflediklerini dile getiren Adıyaman, Türkiye'nin farklı illerinden de fuara katılım olduğunu belirtti.

Fuara Özbekistan'dan katılan firma sahibi Adham Habibov, Türkiye'de bir fuara ilk kez katıldıklarını, büyük bir ilginin olduğunu belirterek, "Ortaklar bulduk, ürünlerimizi soranlar oldu, sözleşmeler yaptık. Çok güzel oldu, faydalı bir fuar oluyor." dedi.

Açılış törenine, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Sakarya İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Erbağ, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu, İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muzaffer Kabacan, Sakarya Baro Başkanı Musa Adıyaman, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, fuar firma yetkilileri ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Fuar, 12 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA