Sakarya'da Trafo Arızasını Gidermek İçin Çıktığı Direkten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde trafo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinden düşen işçi hastanede yaşamını yitirdi. İşçinin cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.