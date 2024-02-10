Sakarya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıdı.

Sakarya Gençlik Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Mithat Aykaç, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail tarafından 127 gündür Gazze'de yüzyılın en büyük zulmü ve katliamının gerçekleştirildiğini söyledi.

Savaş suçları ve insanlığa karşı suçların sistematik olarak işlendiğini, soykırım suçunun bütün unsurlarının gerçekleştiği saldırıların devam ettiğini belirten Aykaç, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar neticesinde çoğunluğu kadın ve çocuklardan olmak üzere Filistinli kardeşlerimiz dünyanın gözü önünde işgalci İsrail rejimi tarafından vahşice öldürülmüştür. En son Refah Sınır Kapısı'na dahi saldırıyı planlamaktadırlar. Bu süreçte özellikle ABD'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde vicdan sahibi insanların İsrail vahşetine karşı yaptıkları toplantı ve gösteriler yasaklanmaya, gazeteciler susturulmaya, katliamı gündeme getiren ünlü isimler baskılanmaya, sosyal medya kısıtlanmaya çalışılmıştır."

BM'nin tüm kurumlarıyla işlevsizleştirildiğini, insan haklarını koruma amacıyla inşa edildiği belirtilen bütün uluslararası kurumların ve mekanizmaların sadece emperyalistlerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Aykaç, şöyle devam etti:

"Ülkemizde ve tüm dünyada bütün sağduyu ve ateşkes çağrılarına rağmen Gazze şeridinde ve etrafı mübarek kılınmış topraklarda soykırım uygulayan siyonistlere ve onların işbirlikçilerine karşı somut adımlar atılması kaçınılmazdır. Bu büyük katliam karşısında Filistinli kardeşlerimiz için acımasız ve vicdansız emperyalist ülkelerden ve onların kurumlarından merhamet dilenmek, milletin ve ümmetin izzetini zedelemektedir. Bu haysiyetsiz gidişatı değiştirecek tek şey; vicdan sahibi halkların ve Türkiye'nin tarihi ve insani sorumluluğunu kuşanarak sonuca yönelik somut eylemlerin acilen hayata geçirilmesidir. Bütün bölgeyi tehdit eden işgalci İsrail'in ve destekçilerinin uyguladıkları bu soykırıma karşı suskun veya pasif kalmayı tarih asla affetmeyecektir."

Aykaç, ulusal ve uluslararası çapta Filistin'e destek kampanyalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ayrıca Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında sonuna kadar yanlarında olduğumuzu hissettirecek eylemler her fırsatta gerçekleştirilmelidir. Tüm insanlığı bu soykırıma 'dur' demek için sorumluluk almaya davet ediyoruz." dedi.