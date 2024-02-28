Sakarya'da FETÖ davası kapsamında firari eski uzman çavuş yakalandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili davada müebbet hapis cezasına çarptırılan firari eski uzman çavuş, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Polis ekipleri, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verilen meslekten ihraç edilmiş uzman çavuş O.K'nin Osmaneli'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, fiilen darbe girişimine katılan ve hakkında verilen mahkumiyet kararı Yargıtay aşamasında olan O.K'nin yakalanması amacıyla adrese baskın yaptı.

Yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edilen firarinin üst aramasında 12 bin 600 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.