Sakarya'da bir aile aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtuldu - Haberler

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Sakarya'da bir aile aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtuldu

AA - Abdülkerim Çalışkan - Güncel
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Sakarya'da bir aile aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtuldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 5 kişilik ailenin, kontrolden çıkan hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulması kameraya yansıdı.

AKYAZI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 5 kişilik ailenin, kontrolden çıkan hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulması kameraya yansıdı.

Mudurnu Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CMS 989 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonuna girmeye çalışan pikaba çarpmamak için ani manevra yaptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundaki pompaya çarparak devrildi. Bu sırada yol kenarında yürüyen 5 kişilik aile aracın kendilerine çarpmasından son anda kurtuldu.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan, hafif ticari araçtaki 2 kişi, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, yol kenarında bebek arabasıyla yürüyen 5 kişilik ailenin, pikaba çarpmamak için ani manevra yapan aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtulmaları, aracın pompaya çarpıp devrilmesi yer alıyor.

AA / Abdülkerim Çalışkan - Güncel

Akaryakıt, Sakarya, Tragger, Akyazı, Güncel, Haberler

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