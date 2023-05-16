Sakarya'da AK Parti 5, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

SAKARYA'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 5, CHP 1, MHP 1 ve İYİ Parti 1 milletvekilliği kazandı.

Sakarya'da 2 bin 444 sandık kuruldu ve 783 bin 923 seçmen sandık başına gitti. Sakarya'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti 330 bin 620, CHP 112 bin 375, MHP 83 bin 99 ve İYİ Parti 77 bin 725 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti 5, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı. AK Parti'den Lütfi Bayraktar (55), Çiğdem Erdoğan Atabek (42), Ali İnci (64), Ertuğrul Kocacık (47), Murat Kaya (51), CHP'den Ayça Taşkent (64), MHP'den Muhammed Levent Bülbül (43) ve İYİ Parti'den Ümit Dikbayır (55) milletvekili oldu.

15 Ağustos 1968'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde doğan Ümit Dikbayır, ilk ve orta öğrenimini Hendek'te, lise eğitimini Sakarya 1.Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 48 yıllık aile firmasının yönetim kurulu başkanlığını yapan Ümit Dikbayır evli ve 2 çocuk babası. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel idare Kurulu üyesi olan Ümit Dikbayır, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İYİ Parti'den Sakarya milletvekili olarak Meclise girdi.