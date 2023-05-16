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Sakarya'da 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerden getirdikleri yiyeceklerden tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Müşahede altında tutulan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: AA / Onur Orhan - Güncel

Anadolu Lisesi Tansu Çiller Adapazarı Sakarya Güncel Haberler

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