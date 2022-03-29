Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirildi - Haberler

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Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirildi

AA - Selma Kasap - Güncel
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Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirildi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 15- 22 Mart'ta tercihleri alınan KPSS-2022/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 10 bin sözleşmeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarının sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

AA / Selma Kasap - Güncel

22 Mart, KPSS, Güncel, Haberler

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