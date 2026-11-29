Sağlığa Evet Derneğince hazırlanan "Yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri" raporu düzenlenen çalıştayla kamuoyuna duyuruldu.

Beyoğlu'nda İstanbul Verem Savaşı Derneğinin binasında yapılan çalıştayda, yeni tütün ve nikotin ürünlerinin dünyada ve Türkiye'deki üretim, pazarlama, tüketim, politika süreçleri ile kurumsal pozisyonlara ilişkin bilgiler içeren rapor değerlendirildi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, çalıştayda yaptığı konuşmada, halk sağlığını tehdit eden unsurlarla ortak hareket ederek mücadele etmenin önemini anlattı.

Elektronik sigaraların serbest olarak sokaklarda satıldığını, çocukların elinde olduğunu, okullarda bulunabildiğini ve bunun çok yüksek bağımlılık meydana getirdiğini belirten Dağlı, "Çok ciddi ve aleni bir çocuk istismarı yapılıyor. Endüstri bununla çok büyük para kazanmak istiyor. O nedenle bizim çeşitli gruplardan işbirliği yapmamız ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu, bu ürünlerin içinde ne olduğunu herkese anlatabilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Derneğin "yeni tütün ve nikotin ürünlerine" ilişkin rapor da hazırladığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu raporu, ülkemizde ve dünyada e-sigara ile diğer yeni tütün ve nikotin ürünlerinin birey ve toplum sağlığını tehdit eden özelliklerini, ulus ötesi tütün şirketlerinin bunları satmak için uyguladıkları stratejileri, bu tehditlere karşı koymak üzere geliştirdiğimiz politika pozisyonunu duyurmak amacıyla hazırladık. Aydınlatıcı ve yol gösterici olmasını umut ettiğimiz raporumuzu, aynı doğrultuda çalışan, araştırma ve inceleme yapan, savunuculuk yapan, toplumu bilgilendiren, fikir ve politika üreten ve uygulama yapan kişi ve kurumların ilgisine ve dikkatine sunuyoruz."

Çalıştayda, "Elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü", "Nikotin kesesi", "Ürün içerikleri ve bırakımları", "Dünyada ve Türkiye'de kullanım sıklıkları", "Sağlık çevresel etkiler", "Tütünde zarar azaltım stratejisi", "Reklam ve pazarlama stratejisi ve lobicilik" faaliyetleriyle ilgili uzmanlarca sunum yapıldı.

Elektronik sigaraya dikkati çekildi

Dernekçe yürütülen uluslararası bir proje kapsamında hazırlanan "Yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri" raporu kamuoyuna aktarıldı.

Raporda, özellikle son 15 yıl içinde çeşitlenen, satış grafikleri yükselen elektronik sigara, ısıtılan tütün ürünü, nikotin kesesi ve bunların türevlerinden oluşan yeni tütün ve nikotin ürünlerinin ortaya çıkışı ve halk sağlığına zararları anlatıldı.

Şirketlerin tütünde zarar azaltmaya yönelik hedefleri, reklam, pazarlama ve lobicilik stratejileri, dünyada ve Türkiye'de yeni tütün ve nikotin ürünlerinin üretim, piyasa ve tüketim dinamiklerinin ele alındığı raporda, "Uluslararası kabul gören hukuki ve teknik çalışmalar dikkate alınarak yasaklamanın kapsamını oluşturmak üzere tanım ve sınıflandırmasının yapılması, Türkiye'de üretimi, iç ve dış ticareti, piyasaya arzı ve satışının yasaklanması, özellikle yasa dışı ticareti önlemeye yönelik caydırıcı cezai yaptırımların belirlenmesi, yasağın gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna iletişiminin yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA