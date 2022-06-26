Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı (2) Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bartın'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Kentte 2 gündür devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, kent merkezindeki bazı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri tarafından tıkanan mazgalların temizlenmesinin ardından biriken su tahliye edilerek, yollar ulaşıma açıldı. Bartın-Karabük karayolu Potbaşı ve Muratbey köyü mevkisinde de su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Trafik ekiplerinin önlem aldığı bölgede, bazı evlerin giriş katlarını da su bastı. Epçiler köyünde de dere yatağının taşması sonucu bölgede önlemleri artıran ekipler, risk taşıyan bazı evleri boşalttı. AA / Selim Bostancı - Güncel Güncel Haberler

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