Safranbolu'da Karla Kaplı Ormanlar ve Tarihi Konaklar Dronla Görüntülendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, beyaz örtüyle kaplanan ormanlar ve tarihi konaklar dronla görüntülendi.

Tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'da, 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi ile Sarıçiçek Yaylası'ndaki ormanlık alanlar ile tarihi konakların bulunduğu bölge karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

İlçe merkezi ve ormanlık alanlarda oluşan kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.