Safranbolu'da hafriyat kamyonu devrildi, sürücü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kamyonun dere ıslahı çalışmaları sırasında devrildiği belirtildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şükrü C. idaresindeki 06 CCP 778 plakalı kamyon, Karıt köyü yakınlarında dere ıslahı çalışmaları sırasında hafriyat boşaltırken devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.