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Rusya Vatandaşı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde Sahte Kimlikle Çalışırken Yakalandı

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MERSİN'de DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı. Operasyon sonucunda şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.

MERSİN'de DEAŞ'a yönelik çalışmada, hakkında difüzyon mesajı bulunan Rusya vatandaşı U.A., Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalışırken yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, hakkında difüzyon mesajı olan Rusya vatandaşı U.A.'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı tespit edildi. Operasyonla yakalanan şüphelinin yabancı uyruklu R.K. adına düzenlenen sahte kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.A. çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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