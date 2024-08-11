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Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rus istihbaratının ülkede Batılı güçlerin desteğiyle darbe yapılabileceği konusunda kendisini uyardığını söyledi. Vucic "Rusya'dan resmi bilgi aldık. Bununla ilgileniyoruz. Bir şey yapmayı hayal edenler, yapamazlar. Sırbistan ilerliyor, bunu durduramazlar ve durduramayacaklar. İnsanların endişelenmesine ve kaygılanmasına gerek yok" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçen ay, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Belgrad'da bir araya gelerek ham madde, elektrikli araçlar ve batarya üretimi konusunda stratejik mutabakat zaptı anlaşması imzaladı. Vucic, Belgrad'da düzenlenen Stratejik Hammaddeler Zirvesi kapsamında yapılan anlaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ülkesi adına mutlu olduğunu ve gurur duyduklarını ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa ve Almanya için önemli olduğunu vurgulayan Vucic, "Bu, bizim için bir dönüm noktası, büyük bir değişim ve geleceğe doğru sıçrama yapabilmek adına önemli. Bunun mümkün olduğunu bile düşünmüyorduk." dedi. Yapacakları işlerde her şeyi şeffaf bir şekilde hayata geçireceklerini dile getiren Vucic, "Ülkemizde benzersiz şekilde, üretimin yapılacağı yerde halkımızın yaşamı için, hava, toprak ve suyun temiz kalması için mücadele edeceğim. Ülkemizin ekonomik anlamda ilerleyeceğine inanıyoruz. Bu, bize en az 6 milyar avro yeni yatırım getirecek. Ülkemizde şimdiye kadar yapılmış en büyük yatırım olacak." diye konuştu. Almanya Başbakanı Scholz da cesaret gerektiren bir kararı doğru zamanda aldıklarını söyledi.

Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladıSırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic.

"LİTYUM MADENLERİNDE UZMANLAR ÇALIŞMA YAPACAK"

Sırp lider Vucic ülkesindeki lityum madenlerinde uzmanların çalışma yapacağını söyledi. Sırbistan'dan ve dünyanın farklı bölgelerinden alanında uzmanların görüşleri alınmadan lityum çıkarma işlemi yapmayacaklarını belirten Vucic, şu değerlendirmede bulundu; "Şu anda bir kazı işlemi yok ve olmayacak. Kendi adımıza garanti alana kadar yani önümüzdeki 12 ila 18 ayda hiçbir işlem yapılmayacak. Sizleri kandırıyorlar, sizlere yalan söylüyorlar, yurt dışından en iyi uzmanları çağıracağız ancak en iyi Sırp uzmanları da konuya dahil edeceğiz. Uzmanlar, bize anlatacakları şeylerle insanların güvende olup olmayacağını söyleyecekler."

"İNSANLARIMIZ ENDİŞE ETMESİNLER"

Sırp lider Vucic ayrıca Rus istihbaratının ülkede Batılı güçlerin desteğiyle darbe yapılabileceği konusunda kendisini uyardığını söyledi. Vucic, " Rusya'dan resmi bilgi aldık. Bununla ilgileniyoruz. Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) ve bu konuda uzmanlaşmış kişiler işlerini yapıyorlar. Bir şey yapmayı hayal edenler, yapamazlar. Sırbistan ilerliyor, bunu durduramazlar ve durduramayacaklar. Herkese mesajım bu. İnsanların endişelenmesine ve kaygılanmasına gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Sırbistan belgrad Rusya Çevre Uluslararası İlişkiler Enerji Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Anty-Partizan:

Sirbistan, Uyuyan Hucre..

2
0
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ali soysal:

HAYDİİ İNŞALLAH

0
0
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