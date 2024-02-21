Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile görüştü

Latin Amerika turu kapsamında Küba'nın ardından Venezuela'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya geldi.

Lavrov, başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Devlet Başkanı Maduro tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki tarafın heyetleri arasında toplantı yapıldığı belirtilerek Venezuela ile Rusya arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Karakas ve Moskova, kritik sektörlerde dostluk ve dayanışmaya dayalı sağlam ilişkiler yürütüyor. Her iki ülke de Birleşmiş Milletlerin (BM) önemini korumak için daha adil ve çok kutuplu bir dünya düzenini savunuyor." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Maduro, sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile verimli ve harika bir toplantı gerçekleştirdik. Rusya-Venezuela kapsamlı işbirliğinin tüm stratejik alanlarda güçlendirilmesi için birçok konuyu ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov'u Venezuela'da ağırlamaktan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Maduro, "Bilim, teknoloji, ekonomi ve enerji alanlarına yönelik dopdolu bir görüşme yaptık. Rusya ve Venezuela halkının refahı için mücadele eden kardeş insanlarız." dedi.

Öte yandan Bakan Lavrov'un, Venezuela ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldiği bildirildi.

Lavrov, Latin Amerika turunun son ziyaretini tamamlamak için yarın Brezilya'ya geçecek.