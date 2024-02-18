Üye Girişi
Haberler

Rusya'da zehirlenen balıkçıların cenazeleri Ünye'ye getirildi

Güncelleme:

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçının cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana getirildi. Balıkçıların cenazeleri Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçının cenazesi, Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana getirildi.

Alınan bilgiye göre, uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açıldı.

Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 2 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alındı.

Balıkçı teknesiyle Ünye Limanı'na getirilen balıkçıların cenazeleri, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Caner Gürkan'ın cenazesinin Rize'ye, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı'nın cenazelerinin ise Samsun'un Terme ilçesine gönderileceği bildirildi.

Öte yandan olaya ilişkin 2 kişi, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Rusya Ordu Ünye Havacılık Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 18 Şubat İnstagram ne oldu? ÜMRANIYESPOR – EYÜPSPOR CANLI: Ümraniyespor – Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Eyüpspor canlı yayın linki! ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki! Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu? Duygu Çakmak kimdir? Çarkıfelek Duygu İnstagram hesabı ne, kaç yaşında? İlk Ve Son dizisi hangi platformda? İlk Ve Son dizisi nerede, hangi kanalda yayınlanıyor? FRED NE ZAMAN DÖNECEK? İşte Fred'in sahalara döneceği maç ve tarihi! Tamer Mandalinci kimdir? CHP Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci kaç yaşında, nereli? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Rayo Vallecano - Real Madrid maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title