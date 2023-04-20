Rus Kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2023'ün İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi

İki Rus kozmonot, Soyuz MS-22 uzay aracında basınç azalmasının neden olduğu bir aradan sonra Çarşamba günü bu yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

İki Rus kozmonot, Soyuz MS-22 uzay aracında basınç azalmasının neden olduğu bir aradan sonra Çarşamba günü bu yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Rusya'nın RIA Novosti Haber Ajansı'nın haberine göre Rus kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Dmitriy Petelin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir modülünden diğerine bir radyatör taşımak için uzaya çıktı.

Böylelikle Petelin iki, Prokopyev dört kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmiş oldu.

Kozmonotlar, ek radyasyon ısı eşanjörü ile "Zarya" modülü arasındaki elektrikli kablo bağlantısını kesme, radyatörden bir fişi çekme ve radyatörü modüle bağlayan dört kilidi açma görevlerini yerine getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV)