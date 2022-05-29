Ruanda Soykırımının 9.000 Kurbanının Kalıntıları Kigali'de Düzgün Bir Şekilde Gömüldü - Haberler

KİGALİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'da 1994 yılında Tutsileri hedef alan soykırımdaki 9.000'den fazla kurbandan kalanlar için bu hafta başlarında Kigali'yi oluşturan bölgelerden Kicukiro'da bulunan Nyanza Soykırımı Anıtı alanında uygun bir cenaze töreni düzenlendi. Kurbanlardan geriye kalanlar, yakın zaman içinde Kigali'nin farklı bölgelerindeki toplu mezarlardan bazı faillerin yaptıkları gönülleri açıklama sonucunda nerede olduklarına dair bilgi alınmasıyla ortaya çıkarıldı.

Ruanda soykırımından kurtulanların çatı derneği olan Ibuka'nın yetkilisi Paulin Rugero, "Soykırımdan onlarca yıl sonra hala soykırım kurbanlarının kalıntılarını topladığımızı ve onları düzgün bir şekilde gömdüğümüzü görmek oldukça talihsiz bir durum" dedi. Ruanda Ulusal Birlik ve Sivil Uzlaşma Bakanı Jean-Damascene Bizimana, toplu mezarlar hakkında bilgi vermedikleri için soykırım faillerine tepki gösterdi. Soykırımdan kurtulan ancak eşinin de aralarında olduğu akrabalarını kaybeden Florence Mukantaganda, tüm soykırım kurbanlarının cenazelerinin uygun bir şekilde gömülmesi için toplu mezarları bulmak amacıyla herhangi bir bilgiye sahip olanları adım atmaya ve kendi toplulukları içindeki yerel yetkilileri bilgilendirmeye çağırdı. 7 Nisan'da başlayan 100 günlük anma etkinliklerinde Perşembe günü düzenlenen cenaze törenine çok sayıda bölge

sakini, hükümet yetkilileri ve kurbanların aileleri katıldı.

Bu sene, çoğunluğu etnik Tutsi ve ılımlı görüşe sahip Hutu'nun da aralarında olduğu bir milyondan fazla insanın öldürüldüğü Tutsilere yönelik 1994'teki soykırımın 28. yıl dönümü anılıyor.

Xinhua / Güncel