Rongcheng'de Kış Balıkçılığı Güncel Haberler RONGCHENG, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'ne bağlı Rongcheng'deki Shidao balıkçı limanında karlı havada yanaşmış balıkçı tekneleri görülüyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua) RONGCHENG, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'ne bağlı Rongcheng'deki Shidao balıkçı limanında karlı havada yanaşmış balıkçı tekneleri görülüyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Aralık Güncel Haberler

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