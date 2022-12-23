Rongcheng'de Kış Balıkçılığı
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RONGCHENG, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'ne bağlı Rongcheng'deki Shidao balıkçı limanında karlı havada yanaşmış balıkçı tekneleri görülüyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)
RONGCHENG, 23 Aralık (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusunda yer alan Shandong Eyaleti'ne bağlı Rongcheng'deki Shidao balıkçı limanında karlı havada yanaşmış balıkçı tekneleri görülüyor, 22 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Xinjun/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel