Rumen Dışişleri Bakanı Toiu "Karadeniz'i koruma konusunda" Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurulduğunu söyledi Açıklaması

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Romanya'nın " Karadeniz'i birlikte koruma konusunda" Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurduğunu söyledi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Toiu, NATO Zirvesi ve Romanya-Türkiye ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Toiu, NATO üyesi olarak NATO Zirvesi için 20 yıl sonra Türkiye'ye geri dönmenin sembolik bir anlam taşıdığını belirterek "Bu toplantı, büyük önem taşıyor zira NATO'ya, caydırıcılık gücü ve kolektif savunma kapasitesi nedeniyle her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Savunma sanayisine destek verme konusunda artan bir ilgi gözlemlendiğini kaydeden Toiu, "Bu, Romanya açısından çok önemli zira NATO içinde daha büyük bir paya sahip tedarikçi haline gelirken istihdam yaratmaya ve ekonomik büyümeye odaklanıyoruz." diye konuştu.

Toiu, Romanya'nın " Karadeniz'i birlikte koruma konusunda" Türkiye ile güçlü bir ortaklık kurduğunu vurgulayarak "Türkiye'nin ve (Dışişleri) Bakan Hakan Fidan'ın, Orta Doğu'daki görüşmelerin kolaylaştırılmasında üstlendiği rol, bugün yaptığımız görüşmelerde de takdir edildi." ifadesini kullandı.

Romanya'nın Karadeniz'in güvenliği için Türkiye ile olan ortaklığa güven duyduğunu kaydeden Toiu, "Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Ukrayna olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, son yıllarda örneğin tahıl akışının sağlanmasına imkan verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Toiu, 2025 yılında Romanya'da düzenlenen NATO Sanayi Forumu'na Türk şirketlerinin sanayi altyapısı yatırımları konusunda yoğun katılım gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptıkları her görüşmede, Türkiye'nin Avrupa perspektifini ele aldıklarını söyleyen Toiu, "Türkiye için öngördüğümüz gelecek, Türkiye'nin Avrupa yoluna odaklanıyor." dedi.