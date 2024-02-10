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Roma'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

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İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğun yağışa rağmen düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. Yüzlerce kişi, Filistin'e ve Filistinlilere destek olmak için bir araya geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları yoğun yağışa rağmen düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Başkentin simgesi amfi tiyatro Kolezyum yakınlarındaki Fori Imperiali Caddesi'nde yüzlerce kişi, sağanağa rağmen "Filistinlilere yönelik soykırımı durdurun" çağrısıyla İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek, Filistin'e ve Filistinlilere destek olmak için bir araya geldi.

Göstericilerin, "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler ve Filistin bayraklarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bayrağını taşıdığı görüldü.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Siyonist İsrail", "İntifada", "Terörist, faşist İsrail" şeklinde sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Göstericilerden Raffaela Violano, AA muhabirine, " İsrail'i protesto etmek, her şeyden önce insanların dikkatini Gazze'de yaşananlara, İsrail'in yaptıklarına çekmek için buradayım. Bu, eşi benzeri olmayan inanılmaz bir soykırımdır. Bunu, Batı'nın en başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin suç ortaklığında yapıyorlar." dedi.

Elisabetta Valento da "Ben yıllardır kendimi Filistin halkının haklarını tekraren vurgulamak zorunda olduğum durumlarda buluyorum. Açıkçası, özellikle böyle bir anda meydanlarda olmamak mümkün değil. Bilmiyorum daha ne kadar meydanlara ineceğiz ama gerektiği sürece ben kendi adıma meydanlarda olmayı sürdüreceğim." diye konuştu.

Göstericilerden Raffaele de "Her gün sosyal medyada ve gazetelerde gördüğümüz bu katliamı durdurmak için bir şeyler yapmak üzere dayanışma için buradayız. Daha fazla tahammül edilmeyecek bir şey bu." ifadesini kullandı.

Raffaele, İsrail'in bölgede yayılmacı bir amaç güttüğüne işaret ederek, "Çünkü (Binyamin Netanyahu) o, tüm Filistin topraklarını ve hatta ötesini, büyük İsrail'e ulaşmak istiyor. Sonrasında Lübnan'ı, Suriye'yi, Ürdün'ü ve Mısır'ı da istiyor. Bu insanların mümkün olan en geniş ölçüde sessiz bir katliamla ölmelerini sağlamak istiyorlar. Suyu, yiyeceği, ilacı keserek, hastaneleri bombalayarak ve geri dönmesinler diye evlerini bombalayarak bu insanları yavaş yavaş yok edecekler." dedi.

Göstericilerden Paola Prestigiacomo da " İsrail'in, Filistinlilerle ve Filistin ile bir sorunu olduğuna inanmıyorum. İsrail sadece Süveyş'i, Sina'ya kadar olan bölümü almak istiyor. Çünkü orada fosfor var, orada doğal gaz var, orada petrol var, orada turizm var. Buna izin vermemeliyiz. Çünkü Filistinlileri hallettikten sonra sıra Mısır'a gelecek. Onlar toprak istiyor." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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