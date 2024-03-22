Robotik köpeğin çeşitli görüntüleri

Çin'in Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları Çevrimdışı Bedenlenmiş Yapay Zeka (OEI) uygulaması geliştirmede çığır açarken, bu gelişmeler robotik bir rehber köpek üzerinde hayata geçirildi.

Bilim insanları en yeni niceleme, sıkıştırma ve hızlandırılmış çıkarsama teknolojilerini Büyük Dil Modelleri ile entegre etti.

Sınırlı bilgi işlem gücüne sahip robot köpekler bu modellerle donatıldığında rehberlik görevlerini yerine getirebiliyor.

Robot köpekler, internet erişiminin bulunmadığı veya güvenilir olmadığı yerlerde çevrimdışı çalışabiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an kentinden bildiriyor.(XHTV)