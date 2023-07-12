Rize'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan kamyonetteki sürücü Emin Demirok (66) yaralandı.
Kaza dün saat 21.30 sıralarında ilçenin Topluca köyünde meydana geldi. Emin Demirok, idaresindeki 08 HC 407 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu şarampole yuvarlandı. Dik yamaçtan takla atarak, ağaçlara çarpıp duran araçtaki sürücü, yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince, çevredekilerin yardımıyla yamaçdan çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.