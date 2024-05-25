Rize'de haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Rize'nin Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden 52 yaşındaki Kevser Topcan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Topcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Topcan'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Rize'de haber alınamayan 52 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden Kevser Topcan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Topcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Topcan'ın cesedi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.