Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun - Haberler

Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin düzenlediği RİBEGEM Gençlik Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Rize'de Açık hava sinamasına ilgi yoğun RİZE - Rize Belediyesi Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi'nin düzenlediği RİBEGEM Gençlik Festivali kapsamında açık hava sinema etkinliği düzenlendi. RİBEGEM'in 30 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasında düzenlediği Gençlik Festivali kapsamında Portakallık mahallesi sahilinde bulunan yeşil alanda açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı 'Son Mektup' adlı filmin gösterildiği etkinliğe gençlerin ilgisi yoğun oldu.Alanın dolduran gençlerin oldukça mutlu oldukları ve etkinlikten memnun kaldıkları görüldü. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de gençlerle birlikte filmi izledi. İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Güncel Rize Belediyesi gençlik Rize Güncel Haberler

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