Milli Yol Partisi Lideri Çayır'dan Çerçeve Yasaya Referandum Çağrısı

(ANKARA)- Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni referanduma sunulması yönünde çağrıda bulunarak, "Gelin, her şeyi millete soralım. Milletvekillerine gerek yok" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çayır, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında TBMM Başkanlığı'na sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"yle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, "Yüce Türk milleti, kendi istikballerini sanki milletin istikbaliymiş gibi, kendi geleceklerini milletin geleceğiymiş gibi takdim edenlere asla ve asla kanmayın. Şu anda bu anlamda size sunulan çerçeve yasaların, sözlerin ve beyanların birçoğunun arka planı farklıdır. Dolayısıyla görünürde açık ve net herhangi bir gerçeklik yoktur. Söylemleriyle yaptıkları ve ortaya koydukları birbiriyle çelişmektedir. Şu anda perdenin arkasını doğru dürüst anlatan yok. Gerçekleri millete ifade eden yok. Milletin gözünü boyayıp var olanı başkalaştırarak milletin tepkisini azaltmak isteyenler var. Çıkıp mertçe, dürüstçe, millete yalan söylemeden olup biteni aktaran yok" dedi.

"MİLLET KARAR VERSİN"

Kanun teklifi için referandum çağrısı yapan Çayır, "Eğer samimiyseniz, eğer bu ülkeyi seviyorsanız, şehitlere ve gazilere azıcık saygınız varsa; konuştuklarınızı, müzakere ettiklerinizi ve yol haritanızı milletle paylaşın da görelim. Dahasını söylüyorum: Gelin, her şeyi millete soralım. Milletvekillerine gerek yok. Sizin şu anda çok doğru, iyi ve milletin hayrına gördüğünüz, başkalaştırmaya çalıştığınız bu süreci çok rahatlıkla millete soralım. Milletin güvenoyuna, referandumuna sunalım. Millet karar versin" ifadelerini kullandı.

Çayır, teröre karşı olduklarını belirterek, "Şiddeti, aklı başında hiçbir topluluk ve hiçbir fert istemez. Siz, 'Terörsüz Türkiye' ambalajıyla millete zehir içirmeye devam ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz" ifadeleriyle iktidara tepki gösterdi.

NUMAN KURTULMUŞ'A TEPKİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerine de tepki gösteren Çayır, şöyle konuştu:

"Adam çıkmış, koskoca Meclis Başkanlığı yapıyor. Kravatlı, takım elbiseli çıkmış. Ne diyor, biliyor musunuz? 'Bundan sonra bu çerçeve yasa bir milattır. Kürt ve Türk artık bundan sonra kardeştir' diyor. Sığlığa bakar mısınız? Yahu Sayın Kurtulmuş, biz düşman değildik; senin haberin yok mu? Kürt ve Türk her daim kardeşti. Tarihimizin ve mazimizin hiçbir sayfasında Türk'ün Kürt'le, Kürt'ün Türk'le kavgası olmamıştır. Sen nerede yaşıyorsun? Tarih boyunca kardeş olanlar senin bir yasanla kardeş olmazlar. Bir yasanla da düşman olmazlar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A "ÇAY-SİMİT" HESABI ÇAĞRISI

İktidarın ekonomi politikalarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993 yılında yaptığı "çay-simit" hesabını günümüzde aynı formülle tekrar yapması için çağrıda bulundu. Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı, şu çay-simit hesabını bir daha yapsan olmaz mı? Hepimizin duyacağı şekilde, şunu senden rica ediyorum: Çık milletin önüne. Bir sürü televizyonunuz var; birinde canlı yayına çık ve o yaptığın hesabı şimdi bir daha yap. Sonra da geçmişte 'zalim' dediğin iktidara dönüp kendine ne diyeceksin? Ben bunu senden bekliyorum. Çay-simit hesabı yaparak kendi iktidarına bir isim koymanı rica ediyorum. Çünkü bu senin formülün; aynı formülle git" diye konuştu.

Kaynak: ANKA