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Refüje devrilen kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne ziyan oldu

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Afyonkarahisar'da refüje devrilen kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne çevreye saçılarak ziyan oldu. Kaza, Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücü M.B., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne ise çevreye dağılarak ziyan oldu.

Refüje devrilen kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne ziyan oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da refüje devrilen kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 ton vişne çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., idaresindeki 16 AVC 805 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje devrildi. Sürücü M.B., şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kamyonetin parçalanan kasasındaki 3 yon vişne ise çevreye dağılarak ziyan oldu.

Sürücü M.B.'nin Sultandağı ilçesinden aldığı vişneyi Bursa'ya götürdüğü belirtilirken, kaza sonrası çevreye dağılan vişne ise güçlükle temizlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Güncel

Karahisar Emirdağ Güncel Haberler

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