Rapor: Finlandiya İşgücünü Sürdürmek İçin Göçmen Sayısını Üçe Katlamalı

HELSİNKİ, 4 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya'da Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, ülkenin, iş gücü hacmini istikrara kavuşturmak için yılda yaklaşık 44.000 kişilik net göçe ihtiyacı olduğu belirtildi.

HELSİNKİ, 4 Şubat (Xinhua) -- Finlandiya'da Cuma günü yayınlanan bir rapora göre, ülkenin, iş gücü hacmini istikrara kavuşturmak için yılda yaklaşık 44.000 kişilik net göçe ihtiyacı olduğu belirtildi.

Finlandiya Ekonomisi Araştırma Enstitüsü'nün (Etla) raporu, iş temelli göçün ekonomik etkilerini ve göçün Finlandiya'nın yaşlanan nüfusunun olumsuz etkilerini nasıl telafi edebileceğini inceledi.

Etla, iş gücünü artırmak için gereken göç seviyesinin, Finlandiya İstatistik Kurumu tarafından tahmin edilen yılda yaklaşık 15.000 kişilik ihtiyacın neredeyse üç katı olduğunu bildirdi.

Finlandiya'nın çalışma çağındaki nüfusu, "baby boomer (bebek patlaması)" (1946-1964 arası doğanlar) kuşağının emekliliğe geçtiği 2010'ların başında azalmaya başladı.

Mevcut düşük doğum oranları ve Finlandiya İstatistik Kurumu tarafından tahmin edilen göç seviyesi devam ederse, çalışma çağındaki nüfus 2070 yılına kadar yaklaşık yüzde 20 oranında azalacak.

Etla, işgücündeki bu tür bir düşüşün ulusal ekonominin büyümesinin yavaşlamasına yol açacağına ve sosyal devletin sürdürülebilirliğini etkileyeceğine dair uyardı.

Etla'nın araştırma danışmanı Tarmo Valkonen, "Finlandiya'da istihdam oranını artırmak için çok alan var, ancak işgücü gelecekteki ihtiyacı karşılamak için hiçbir şekilde yeterli değil" dedi.

Etla'nın model hesaplamalarına göre, göç ihtiyaç seviyesine bağlı olarak işgücü girdisi 2040'a kadar yaklaşık yüzde 10 ve 2070'e kadar yaklaşık yüzde 40 artacak.

Rapor, düşük eğitim düzeyine sahip göçmenlerin kamu ekonomisi üzerindeki etkisinin yüksek eğitimli insanlara göre daha az olumlu olduğuna işaret etse de, düşük vasıflı göç, hizmetlerin işlemesini ve genel nüfusun eğitimlerine uygun daha iyi işleri hedeflemesini sağladığı için Finlandiya ekonomisi için hala faydalı görülüyor.

Etla raporunda, "Yaşam süresi uzadıkça, ek göç yine de nüfusun yaşlanmasını durdurmak için yeterli olmayacaktır" tespiti de yer aldı.