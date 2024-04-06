Ramazan Bayramı öncesi elektrikli araç şarj istasyonları yoğunluk yaşıyor

Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda 30-40 dakikalık mola süresinde araçlarını şarj edebiliyor.

Akhisar'daki bir istasyonda otomobilini şarj eden sürücü Alpay Cino, İstanbul ile İzmir arasında sık seyahat ettiğini, güzergahta istasyon sayısının artmasıyla şarj konusunda hiç sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Cino, "Geçen yaz daha çok zorlanmıştık. Bu yolda 1 ya da 2 tane vardı. O zaman randevuyla gelmeme rağmen 1,5-2 saat beklediğim oldu. Şarj istasyonu sayısı bu sene oldukça arttı. Elektrikli otomobil sayısının da artması nedeniyle bugün biraz yoğunluk var. Fakat çok rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz şu anda. Daha da iyi olacak." dedi.

İsmail Ercis de İzmir'e bayram tatiline gittiğini belirterek, "Uzun süredir elektrikli araç kullanıyorum. Çok fazla tatilde de böyle yolculuk yaptım. Son dönemde sayılar arttığı için sıkıntılar azalmaya başladı. Sadece İstanbul - İzmir arasında çok problem yaşıyorduk. Çünkü her İstasyonda tek şarj yeri vardı." ifadelerini kullandı.

Ercis, elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olursa yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre onda bir fiyata geldiğini de savundu.

Ailesiyle İstanbul'dan Bodrum'a giden Bora Bulan da bayram tatili dolayısıyla şarj istasyonlarında bir yoğunluk olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bayram olduğu için evet ekstra bir yoğunluk var. Ama şarj istasyonlarının rezervasyon sistemleri var. Önceden, kaç saat içinde orada olacaksak, ne kadar şarj etmemiz gerekiyorsa randevu alarak planladık rotamızı. Şu an bir sorun yaşamadık. Gayet planladığımız gibi devam ediyor. Hızlı şarj olduğu için yaklaşık 40 dakika kadar sürüyor."