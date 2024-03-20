Ramazan Ayında Suriye, Cezayir ve Gazze'ye Gıda Yardımı
KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Ramazan ayında gönüllüler tarafından gerçekleştirilen yardım etkinlikleri kapsamında Suriye, Cezayir ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.
KAHİRE, 20 Mart (Xinhua) -- Ramazan ayında gönüllüler tarafından gerçekleştirilen yardım etkinlikleri kapsamında Suriye, Cezayir ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılıyor.
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