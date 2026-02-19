Rakka'da terör örgütü YPG'den kurtuluşun ardından ilk ramazan huzur ve umutla başladı

Terör örgütü YPG'den kurtarılan Suriye'nin Rakka vilayetinde halk, bu yıl ramazanı barış ve huzur içinde karşılamanın sevincini yaşıyor.

Suriye'nin Rakka vilayeti, önce terör örgütü DEAŞ'ın ardından terör örgütü YPG'nin kontrolünde yaklaşık 12 yıl süren işgal ve baskı dönemi yaşadı. Geçen ay Suriye ordusunun başlattığı harekatın ardından kent YPG'den kurtarıldı.

AA muhabiri, terör ve işgal döneminin ardından ilk kez örgütlerin olmadığı bir ramazana kavuşan Rakka'da halka mikrofon uzattı.

Kentte yaşayan vatandaşlar, fiyatlardaki artışlara rağmen güvenlik ve huzur ortamının sağlanmasını en büyük kazanım olarak gördüklerini belirterek ramazan ayının birlik, dayanışma ve ekonomik iyileşmeye vesile olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Terör örgütünden kurtulan Rakka'da sokaklarda günlük hayatın olağan seyrine döndüğü gözlenirken vatandaşlar huzur ortamının korunmasını öncelikli beklenti olarak ifade ediyor.

Özgürlük sonrası oluşan umut atmosferi, ekonomik zorluklara rağmen istikrarın devam edeceği yönündeki beklentileri de artırıyor.

"Allah'a şükür ortam güzel, güvenlik ve huzur var"

Kent sakinlerinden Muhammed Musbaka, bölgede güvenlik ve huzur ortamının hakim olduğunu vurgulayarak kurtuluş sonrası ilk ramazan ayını idrak ettiklerini söyledi.

"Allah'a şükür ortam güzel, güvenlik ve huzur var." diyen Musbaka, genel durumun iyi olduğunu ancak vatandaşların fiyat artışlarını hissettiğini dile getirdi."

Ekonomik koşulların iyileşmesi temennisinde bulunan Musbaka, ramazan ayının herkes için hayırlara vesile olmasını diledi.

"İnşallah her türlü zulümden de kurtuluş olur"

Rakka'da yaşayan Abdülmelik Cerdavi, kentin silahlı gruplardan kurtarılmasını büyük bir nimet olarak gördüklerini ifade ederek "Rakka ilinin çetelerden kurtarılmasını bize nasip eden Allah'a şükrediyoruz. İnşallah her türlü zulümden de kurtuluş olur." dedi.

Fiyatlardaki pahalılığa dikkati çeken Cerdavi, halkın ekonomik durumunun zayıf olduğunukaydetti. Cerdavi, hem hükümetten hem tüccarlardan fiyatlar konusunda vatandaşlara karşı anlayışlı ve merhametli olmalarını istedi.

Aleo Camii hatibi Muhammed eş-Şeri de bu yıl ramazan ayının geçen yıllardan farklı bir atmosferde karşılandığını belirtti.

Şeri, Rakka'nın özgürlüğüne kavuşmasının halk için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu ifade ederek kentte mutluluk ve coşkunun hakim olduğunu söyledi.

Geçmişte güvenlik şartlarının zor olduğunu hatırlatan Şeri, mevcut süreçte yaşam koşulları, ekonomi ve güvenlik alanında kademeli iyileşmeler yaşandığını belirtti.

Güvenliğin belirgin şekilde arttığını aktaran Şeri, temel gıda maddelerinde fiyatların yüksek seyrettiğini ancak ürünlerin piyasada bulunduğunu ifade etti.

Bazı sınır geçişlerinin açılmasının ticari hareketliliği artırdığına işaret eden Şeri, köylerle kent arasındaki ulaşımın kolaylaştığını ve günlük hayatın canlandığını dile getirdi.

"Hamdolsun ki zulüm ve baskıdan kurtulduk"

Rakka'dan Hüseyin el-Hamidi ise halkın özgürlükten memnun olduğunu ve hayatın genel olarak normal seyrinde devam ettiğini söyledi.

"Hamdolsun ki zulüm ve baskıdan kurtulduk. En önemlisi her şey mevcut." diyen Hamidi, bazı fiyat artışlarına rağmen kaos ya da haksız fiyatlandırma yaşanmadığını ifade etti."

Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin piyasada bulunduğunu vurgulayan Hamidi, halkın güven içinde yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.

"Bu yıl ramazan Rakka ve tüm Suriye için daha mübarek ve umut dolu olacak"

Rakka'dan Rube Heyuz da ramazan ayı dolayısıyla İslam ümmetini tebrik ederek kentin eski rejim ve terör örgütü YPG'den kurtulmasının ardından yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Ramazan ayının güven ve istikrarın pekişeceği bir dönem olmasını temenni eden Heyuz, "Bu yıl ramazan Rakka ve tüm Suriye için daha mübarek ve umut dolu olacak." ifadelerini kullandı.