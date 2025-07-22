Ragbinin kadınların kalbini değiştirdiğini ortaya koyan çalışma ödüle aday

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada, kadın ragbi oyuncularının kalplerinde yapısal ve fonksiyonel olarak belirgin değişiklikler saptandı ve yoğun dayanıklılık, kuvvet gerektiren sporlarda kalbin fizyolojik olarak yeniden şekillendiği ortaya kondu. Temas sporlarının yoğun yüküne uyum sağlamak için kalbin 'atlet kalbi' olarak bilinen fizyolojik değişim geçirdiğini ortaya koyan çalışma, uluslararası tanınırlığı bulunan Echocardiography dergisinde yayımlandı ve yılın araştırma ödülüne aday gösterildi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan araştırmada, 2023 Türkiye Kadınlar Ragbi 7'li Şampiyonası'na katılan 66 kadın oyuncu ile 50 fiziksel aktivitesi hiç olmayan ya da düzensiz yaşam (setander yaşam) tarzına sahip kadın karşılaştırıldı. Kadın ragbi oyuncuların kalpleri, ultrasonla görüntülenerek incelenirken, özellikle kalp kasının gizli düzeydeki fonksiyonunu ölçen veriler değerlendirildi. Çalışmada ragbi oyuncuların kalp duvarı kalınlığı, ventrikül çapları ve sol atriyum boyutlarının anlamlı derecede büyüdüğü tespit edildi. Kalbin genel pompalama gücünü gösteren değeri normal kalmasına rağmen, kalp kası ölçümlerinde belirgin düşüş izlendi. Ragbi oynayan kadınlar grubunda ortalama GLS değeri (Kalbin kasılma gücünü ölçen değer) yüzde 19,9 iken, sedanter grupta yüzde 23 olarak belirlendi. Uluslararası tanınırlığı bulunan Echocardiography dergisinde geçen ay yayımlanan çalışma, yılın araştırma ödülüne aday gösterildi.

'ÇALIŞMAMIZ KADIN SPORCULAR ÜZERİNE ODAKLANIYOR'

Çalışmada yer alan Kardiyoloji Uzmanı ve Türkiye Ragbi Federasyonu Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Çağatay Tunca, "Bu konuda yapılan daha önceki araştırmaları incelemem sonucunda kadın ragbi sporcuları üzerine yapılmış çalışma olmadığını fark ettim. Çalışmamız, oyuncuların kardiyovasküler sağlık profillerini ortaya çıkarmak üzerineydi. Ragbi dünyada uzun yıllardır oynansa da ülkemizde yeni gelişmekte olan bir spor dalı. O yüzden bu çalışmayı yapmaya karar verdik. Çalışmamızı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde görev yapan hocalarımız, uzman arkadaşlarımız ve asistanlarımızın desteğiyle yaklaşık 3 ay içerisinde tamamladık. 66 tane ragbi oyuncusunu aktif spor hayatı olmayan bireyle karşılaştırdık. Çalışmamızın özgün yönleri; kadın sporcular üzerine odaklanması. Daha önce ekokardiyografik tekniklerin kadın ragbi oyuncularında uygulandığı bir çalışma yoktu. Çalışmadaki sporcu sayımız da genel olarak erkek çalışmalarına göre oldukça yüksekti" dedi.

'KALBİ DAHA İLERİDE GÖRDÜK'

Temel ekokardiyografik değişikliklerin tüm sporlarda görülen değişikliklere ilk etapta benzer olduğunu söyleyen Dr. Çağatay Tunca, "Vücudumuzun kasılma kuvvetinde artış, çaplarında genişleme, duvar kalınlıklarında, kalp odacıklarının boyutlarında büyüme izledik. Genel performans anlamında ise kalbi daha ileride gördük. Çalışmamızı özgün kılan noktalardan biri de ragbi sporu özelinde kalpteki değişikliklerin temellerini anlamak oldu. Her hasta bizim için beraberinde farklılıklar getirmekte. Sporcularımız içinse tamamen normal değerler, kalp performansı, kapaklarının durumu, duvar kalınlıkları, buradaki temel parametreler, bunların referans aralıkları farklılık göstermekte. Biz de bu noktada standartları ortaya koyan bir çalışma hazırladık. Kardiyovasküler problemler henüz klinik olarak ortaya çıkmadan, sporcular, herhangi bir semptom geliştirmeden farkına varabileceğimiz parametrelerdi. Bu anlamda kardiyovasküler sağlık profili anlamında sporcularımızda herhangi bir anormallik tespit etmedik" diye konuştu.

'RAGBİNİN OLUMLU ETKİLERİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK'

Ragbinin yoğun temas, dayanıklılık ve direncin bir arada olduğu bir spor dalı olduğunu söyleyen Dr. Çağatay Tunca, "Kardiyovasküler sağlık profili anlamında dayanıklılık egzersizleri ve direnç egzersizlerinin farklı etkileri olmakta. Kadın sporcularda yaptığımız bu çalışma kardiyovasküler sağlık profilini ragbinin dayanıklılık ve direnç komponatları içeren spor dalının olumlu etkileri olduğunu gösterdi bizlere. Ragbi spor dalının, kas iskelet sistemi üzerine olumlu etkileri bulunmakta. Ragbi ile kalp boyutlarında genişleme, duvar kalınlıklarında artış, kalp performansında değişiklikler, kalp hızında ve kan basıncında azalma gözlemlenebiliyor. Bu yapısal ve fonksiyonel değişiklikler çerçevesinde ragbi oyununun genel sağlık profil üzerine olumlu etkilerini bu çalışmada ortaya koyduk. Çalışmamız geçtiğimiz ay, Avrupa Ekokardiyografi Dergisi'nde yayınlandı ve yılın araştırması ödülü adayları arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPILMASI MOTİVE EDİCİ'

Türkiye 7'li Ragbi Büyük Kadınlar Milli Takım oyuncusu Selinay Acıelma (19) ise, geçen ay Avrupa Şampiyonu olduklarını dile getirerek, ragbinin Türkiye'de yeni geliştiğini belirtti. Acıelma, "Çevremden çok fazla 'Bunu yapabiliyor musun' gibi tepkiler alıyorum. Ama işin içerisine girdiğiniz zaman, sertliğe alışıyorsunuz. Çok gurur vericiydi şampiyon olmak. Ragbi kadınlar açısından daha yeni gelişiyor. Kadınlar üzerine bir çalışma yapılması da ayrıca motive edici. Bilimle sporun birleşmesi, psikolojik açıdan iyi oluyor. Ona göre sporumuza devam edebiliyoruz, ona göre çalışmalar yapabiliyoruz. Sporcu için bence sağlık en önemli şey. Biliyorsunuz bir sağlık sıkıntısı yaşadığınızda tamamen elinizden her şey de gidebiliyor. Bu yüzden düzenli bir şekilde bu çalışmaların olması ve sporcuların kontrol alanında kalması iyi oluyor. Ragbinin erkeklere özgü olmadığını da gösteriyoruz. Kadınlar daha fazla teşvik edilmeli ragbi sporuna" dedi.