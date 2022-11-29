Putin'e yakın Rus iş adamının oğlunun Norveç'te yargılanmasına başlandı

Norveç'te Rusların dron uçurmasını yasaklayan yasayı ihlal etmekle suçlanan Andrey Yakunin, yargılanmaya başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanı Vladimir Yakunin'in oğlu Andrey Yakunin, Norveç'in kıyısında bulunan Svalbard'daki takımadaların etrafında yelken yaparken dron uçurması nedeniyle bugün hakim karşısına çıktı.

Yakunin, duruşmada, kanuna aykırı davrandığı iddialarını kabul etmedi.

Norveç haber ajansı NTB'ye göre, Yakunin, 3 Ağustos-6 Eylül'de anakaranın kuzeyinde 800 kilometreden daha uzak bir bölgede yer alan takımadalarda dron uçurdu.

Baba Vladimir Yakunin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rus yetkililer ve iş insanlarından oluşan yaptırım listesinde bulunuyor.

Andrey Yakunin, Norveç'in kıyısında bulunan Svalbard'daki takımadaların etrafında yelken yaparken dron uçurması üzerine 17 Ekim'de Norveç'in kuzeyinde bulunan Hammerfest'te tutuklanmıştı.

Yakunin'in yelkenli teknesine baskın düzenleyen polis, "dron ve elektronik cihazlara" el koymuştu.

Hem Rus hem de İngiliz pasaportuna sahip olan Yakunin'in Rus yerine İngiliz vatandaşı sayılması gerektiğini söyleyen avukatı John Christian Elden, 47 yaşındaki müvekkilinin, dağcılık ve yelken yaparken dron ile çekim yaptığını savunmuştu.

Norveç, Rus şirketleri veya vatandaşları tarafından işletilen uçakların "Norveç topraklarına inmesi, kalkış yapması veya üzerinde uçmasını" yasaklamıştı.

Daha önce 34 yaşındaki bir Rus, dron uçurmaktan 90 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

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