Psikolojik sorunları olan kadın, annesini ve anneannesini bıçaklayarak öldürdü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, uyurken annesi ve anneannesine bıçakla saldırarak öldürdü. Ceset parçalarını camdan dışarı atan kadın gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde Rabia Çataklı (31), uyuyan annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkuyu'yu (77) bıçakla öldürdükten sonra ceset parçalarını camdan dışarı attı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken bıçakla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde bıçakla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı.

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü. Başlatılan soruşturma devam ediyor.