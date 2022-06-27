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Protestoların sürdüğü Ekvador'da benzin fiyatları düşürüldü

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Protestoların sürdüğü Ekvador'da benzin fiyatları düşürüldü

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, benzin fiyatlarında taleplerin altında kalan bir indirim yapıldığını duyurdu.

Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, benzin fiyatlarında taleplerin altında kalan bir indirim yapıldığını duyurdu.

Ekvador Yerli Milliyetler Konfederasyonunca (Conaie) 2,55'ten 2,10 dolara düşürülmesi talep edilen benzin fiyatı, galon başına 10 sent azaltıldı.

Yakıt fiyatlarının "çatışmayı sürdüren temel problem haline geldiğini" belirten Lasso, "Diyalog isteyen Ekvadorlular elini uzatan bir hükümet bulacak, şiddet ve terör isteyenler ise hukukla karşı karşıya kalacak." dedi.

Yaklaşık 2 haftadır gösteri yapılıyor

Ekvador'da başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, eğitime daha fazla bütçe ayrılması, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ürünleri fiyatlarının kontrol altına alınması gibi taleplerle yaklaşık 2 haftadır gösteri düzenliyor.

Lasso hükümetine karşı düzenlenen protestolarda şimdiye kadar 5 protestocunun öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla göstericinin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Lasso ise gösterileri, hükümetine yönelik darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

Ülkede protestolar nedeniyle 18 Haziran'da 6 kentte uygulamaya konulan olağanüstü hal dün kaldırılmıştı.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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