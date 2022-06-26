Prof. Dr. Gökoğlu: Çiftlik balığında hormon kullanılmıyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'Doğal yetişen balık mı, çiftlikte yetişen balık mı, yemeliyiz', 'Çiftlik balıkları hormonlu mu?' gibi sorularla karşılaştıklarını belirterek, "Çiftlik balığında kullanılan yemlerin büyük kısmı doğadaki balıklardan elde ediliyor. Birisi doğal besleniyor, diğeri doğala yakın. Hormon kullanılmıyor. İnsanlar her iki balığı da rahatlıkla tüketebilir" dedi.

Doğaya atılan plastiklerin zamanla parçalanıp, tatlı su kaynaklarından denize akmasıyla son yıllarda denizlerdeki plastik kirliliğinde artış yaşandı. Balık türlerini, insan sağlığını tehdit eden plastik kirliliği, son dönemde denizlerdeki en büyük sorunlardan biri haline geldi. Denizlerde görülen kirlilik, balık tüketimdeki artış ve yanlış avlanma nedeniyle popülasyonun azalması, balık çiftliklerinde yetişen balığa ilgiyi artırdı.

Balığın besin değeri açısından zengin bir gıda olduğuna vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, bazı zamanlar 'Doğal yetişen balık mı, çiftlikte yetişen balık mı yemeliyiz', 'Çiftlik balıkları hormonlu mu' gibi sorularla karşılaştıklarını anlattı. Prof. Dr. Gökoğlu, "Doğadaki balık doğal besleniyor. Kültür balıkları insan eliyle beslendiği için böyle bir yaklaşım var. Kültür balığında kullanılan yemlerin büyük kısmı doğadaki balıklardan elde ediliyor. Balığın unu, balık yemi sanayisinde önemli unsur. Balık yağı, mısır gluteni, vitaminler gibi insanların da yiyebildiği ürünlerden yapıldığı için yemlerin sakıncası yok. Birisi doğal besleniyor, diğeri doğala yakın. Hormon kullanılmıyor. İnsanlar her iki balığı da rahatlıkla tüketebilir" diye konuştu.