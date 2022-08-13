Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaketKimyasal atık döküldü, 10 ton balık telef oldu

- Polonya'nın Oder Nehri'nde ekolojik felaket

Kimyasal atık döküldü, 10 ton balık telef oldu

VARŞOVA - Polonya'nın Oder Nehri'ne dökülen kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu. Hükümet ekolojik felakete yönelik soruşturma başlatırken, nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağı ifade edildi.

Polonya'nın Almanya sınırındaki Oder Nehri'nde "ekolojik bir felaket" yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Oder Nehri'ne kasıtlı olarak "büyük miktarda kimyasal atık" döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etti. Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi. Morawiecki, "Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri'ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz" diye konuştu. Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu. Daca, "Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri'nin temizlenmesi için askerler görevlendirildi. Ülkenin batısındaki Zielona Gora kentindeki bir balıkçı derneği de kirlilik nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.

Almanya: "Kirlilik hakkında bilgilendirilmedik"

Alman medyası ise kimyasal atığın "cıva" olduğunu belirtirken, resmi makamlardan kimyasal atığın içeriğine dair açıklama yapılmadı. Alman yetkililer, Polonya yönetiminin nehirdeki kirlilik hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. Bir tekne kaptanının ise Alman makamlarını ölü balıklar hakkında ilk olarak 9 Ağustos'ta uyardığı öğrenildi.

Almanya Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman makamlarının durum hakkında daha fazla bilgi almak ve talep edilen her türlü yardımı sağlamak için Polonyalı mevkidaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.