Polonya'da Rusya'nın Sabotaj Eylemlerine Karıştığı İddia Edilen 12 Şüpheli Yakalandı

Polonya'da, Rusya'nın sabotaj eylemlerine karıştığı ileri sürülen 12 şüpheli yakalandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Şu anda 9 kişi gözaltında ve Rus servislerinin talebiyle Polonya'da sabotaj eylemlerine doğrudan karışmakla suçlanıyorlar." dedi.

Tusk, yakalananların Ukrayna, Belarus ve Polonya vatandaşları olduğuna işaret ederek, bu kişilerin kiralanarak Polonya, Litvanya, Letonya ve muhtemelen İsveç'te de darp ve kundaklama eylemlerinde bulunduklarını belirtti.

Rus ajanlarının ve Kremlin'in Polonya'da çeşitli hükümet ve yönetim kademelerinde olup bitenler üzerindeki etkisinin araştırılması gerektiğini ifade eden Tusk, bu konuya açıklık getirmek üzere bir komisyon kurulmasına ilişkin ayrıntıları, kamuoyuyla paylaşacağını vurguladı.

Tusk, Wroclaw kentinde bir boya fabrikasının yakılmaya çalışılmasını ve Litvanya'da mobilya ve dekorasyon mağaza zinciri IKEA'nın merkezinin yakılmasını, sabotaj eylemleri arasında gösterdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, geçen hafta yaptığı açıklamada, Polonya'nın istihbarat servisinin güçlendirilmesi için fazladan 25 milyon dolar daha ayrılacağını belirtmiş, Rusya'nın artan tehdidine dikkati çekmişti.

3 kişi daha gözaltına alındı

Başbakan Tusk, haftalık basın toplantısında, sabotaj eylemlerine karıştığı iddiasıyla 3 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Polonya ulusal güvenlik servisinin etkinliğini öven Tusk, bölgedeki diğer ülkelerin de sabotaj ve provokasyon tehdidi altında olduğunu söyledi.

Sabotaj eylemlerine karıştığı şüphesiyle gözaltına alınanların sayısı 12 oldu.

Öte yandan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, konuya ilişkin Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonuna (LRT) açıklama yaptı.

Nauseda, mevcut siyasi koşullar karşısında halkı sabotaj eylemlerine karşı teyakkuzda olmaya çağırarak, "Ne yazık ki bu tür sabotaj eylemlerinin tekrarlanabileceğine dair elimizde bilgiler var." diye konuştu.