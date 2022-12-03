Polisten kaçmak için 3'üncü kattan atlayan sevgililer yaralandı Güncel Haberler IĞDIR'da, polisten kaçmak isteyen Azerbaycan uyruklu G.İ. ile Türk erkek arkadaşı, 3'üncü katın penceresinden tek katlı evin çatısına atladı. IĞDIR'da, polisten kaçmak isteyen Azerbaycan uyruklu G.İ. ile Türk erkek arkadaşı, 3'üncü katın penceresinden tek katlı evin çatısına atladı. Yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. G.İ.'nin, Türkiye'de kalma süresinin dolması nedeniyle polisten kaçtığı öğrenildi. Bağlar Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede, aile içi şiddet yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Evde oturan 1'i kadın 2 kişi, polisi görünce pencereden hemen bitişikteki tek katlı evin çatısına atladı. Yaralanan 2 kişi için polis, olay yerine ambulans istedi. Azerbaycanlı G.İ. ile Türk erkek arkadaşı R.E., sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandıkları ve kırıklarının bulunduğu belirlenen 2 kişi, tedaviye alındı. Yapılan incelemede, uzun süre önce Azerbaycan'dan Iğdır'a gelen G.İ.'nin Türkiye'de kalma süresinin dolması nedeniyle polisten kaçtıkları öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Azerbaycan Türkiye Iğdır Güncel Haberler

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