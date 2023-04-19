POLİS ARACI, OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 3'Ü POLİS 6 YARALI

AKSARAY'da polis aracının, kavşakta otomobille çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.20 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolunda kavşakta meydana geldi. Polis memuru Cansu Yılmaz (30) yönetimindeki 68 A 5954 plakalı araç, Feti Sevinç'in (51) kullandığı 68 HV 849 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada polis memurlarından sürücü Cansu Yılmaz, Sedanur Bulat (26) ve Osman Dündar (51) ile diğer sürücü Feti Sevinç, eşi Hatice Sevinç (49) ve oğlu Ahmet Tarık Sevinç (20) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.