Ping-Pong Diplomasisi'nin 51. Yıldönümü Los Angeles'ta Kutlandı

LOS ANGELES, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin ile ABD arasındaki Ping-Pong Diplomasisi'nin 51. yıldönümünü anmak üzere Salı akşamı Los Angeles'taki Pacific Palms Resort'ta bir gala düzenlendi.

LOS ANGELES, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin ile ABD arasındaki Ping-Pong Diplomasisi'nin 51. yıldönümünü anmak üzere Salı akşamı Los Angeles'taki Pacific Palms Resort'ta bir gala düzenlendi.

ABD Masa Tenisi, Çin'in Los Angeles Başkonsolosluğu ve Tüm Amerikalı Çinli Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, 500'den fazla Çinli ve Amerikalı yetkili ve sporcunun yanı sıra uluslararası spor liderleri ve yerel Çin toplumlarından temsilciler katıldı.

Çin'in Los Angeles Başkonsolosu Zhang Ping yaptığı konuşmada, "ABD Ping Pong takımının Çin'e ilk ziyaretinden bu yana 51 yıl geçti. Son 50 yıldır, ikili ilişkilerdeki iniş ve çıkışlara rağmen, Ping-Pong Diplomasisi'nin ruhu canlı tutuldu ve iki halk arasındaki karşılıklı alışveriş ve etkileşim sağlam şekilde devam ediyor" dedi.

Zhang, Çin Masa Tenisi Birliği'nin ABD'li muadiliyle yakın teması sürdürdüğünü belirterek, iki ülkenin oyuncularının geçen yıl Houston'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda karma çiftlerde takım olduklarını hatırlattı.

Başkonsolos, "Ping-Pong Diplomasisi hikayesi, iki ülkenin farklılıkların üstesinden gelip ortak çıkarlar için birlikte çalışabileceğini ve iki halkın biraraya gelip gerçek dostluk kurabileceği gerçeğini ortaya koydu. Bu da bize, ülkelerimiz ve halklarımız arasında daha fazla alışveriş ve işbirliği ile daha iyi bir anlayış ve dostluğu teşvik ederek Çin-ABD ilişkilerini ilerletmek için daha fazla çalışma yönünde ilham veriyor" dedi.

ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi Başkanı Gene Sykes, ABD ve Çin arasında spor alanında yaşanan dostluğun iki halkı biraraya getiren şey olduğunu vurguladı.

Los Angeles 2028 Organizasyon Komitesi'nin eski CEO'su, dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmaya davet etti.

Yetkili, "Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma konusunda Çin ile aynı deneyimleri paylaşıyoruz. Aslında, Los Angeles'taki çoğumuzun bildiğini düşündüğüm hikayelerden biri, Çin'in oyunlara katılmayı ve takımını getirmeyi kabul etmesiyle 1984'te Los Angeles'a yapılan oyunları kurtarmasıdır. Böylelikle oyunları gerçekten küresel bir deneyim ve çok heyecan verici hale getirdiler ve açıkçası tüm Olimpiyat hareketinde bir fark yarattılar" dedi.

ABD Masa Tenisi CEO'su Virginia Sung, galanın bu yıl Amerika'da düzenlenen yedi Ping-Pong Diplomasisi anma etkinliğinden biri olduğunu söyledi.

"Ping-Pong Diplomasisi'nin 51. yıldönümünü kutlarken, bize kalıcı dostluk ve sportmenlik değerleri hatırlatılıyor" diyen Sung, Ping-Pong sporunun insanları biraraya getiren bir platform olabileceğini belirti.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Petra Sorling de konuşmasında, "Masa tenisinin DNA'sında Ping-Pong Diplomasisi'nin ruhu var ve bu, diyalog yaratmak ve dostluk kurmak için bir platform görevi görüyor" dedi.