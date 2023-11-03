Piiz ve Kezzo'dan 'Kör Kuyu' adlı şarkı erken yaşta evlendirilen kız çocuklarına adandı

Müzik grubu Piiz ve Türkçe rap müzik sanatçısı Kezzo imzasını taşıyan yeni şarkı 'Kör Kuyu' Diares Music etiketi ile yayınlandı. Parça erken yaşta evlendirilen kız çocuklarına adandı.

Diares Music etiketiyle platformlarda yerini alan parçaya 'Kör Kuyu' ismi verildi. Çıkışının ardından müziksever tarafından erişilebilir olan parçanın atıf konusu erken yaşta evlendirilen kız çocukları olarak açıklandı.

Erken yaşta evlendirilmeye zorlanan tüm çocukların bir sesi olması amacıyla yayınlanan şarkı müzik platformlarında listelere girmeyi amaçlıyor. Saatler içerisinde sosyal medyada birçok kişiden olumlu yorum alan 'Kör Kuyu' dinleyicilerle buluştu.

Yeni parçasıyla ilgili konuşan Piiz, "Hepinizin yakından bildiği Kezzo ile muhteşem bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Şarkımızı erken yaşta evlendirilen, hayatları karartılan ve sorumluluklar altında ezilen çocuklara adadık. Buna dikkat çekmek bizim için çok değerli. Çünkü çocuklarımız, hem bu ülkenin hem de tüm dünyanın en büyük teminatıdır. Onlara gereken özeni ne kadar gösterdiğimiz, nelere maruz bıraktığımız ve onlara bıraktıklarımız hayati önem taşıyor. Eğer bu durumu bir nebze olsun dikkat çekebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

Müziklerinde toplumsal konulara değinerek farkındalık yaratmanın, hayatla bir mücadele biçimi olduğunu belirten Kezzo ise "Hepimiz zaman zaman bu dünyanın kötülüğünden yakınmışızdır. Hepimiz hayıflanmışızdır. Ancak önemli olan bunlara karşı mücadele edebilmektir. Kendi alanlarımızdan birer ışık yakabilmektir önemli olan. Ben de parçalarımda bunu yapmaya çalışıyorum. 'Kör Kuyu'da da bu amaçla hareket ettik. Umarım hayatın yükünün altında erken yaşta bükülmek zorunda kalan çocuklarımız için daha etkin yöntemler geliştirerek onları mutlu edebiliriz. Ne zamandır bu ortak çalışmayı istiyorduk. Yapabildiğimiz için çok mutluyum. Piiz'in özverisine, Diares Music'in desteğine teşekkür ediyorum. Umarım daha da güzel işlerde tekrar biraraya gelebiliriz" dedi.