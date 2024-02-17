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Pendik'te Polislere Silahlı Saldırı

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Pendik Batı Mahallesi'nde motosikletle gelen kasklı iki kişi, polislere silahla ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheliler kaçtı.

Pendik Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne dün saat 22.45 sıralarında motosikletle gelen kasklı iki kişi, durumlarından şüphelenerek kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere silahla ateş açtı. Şüpheliler, polislerin karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"16.02.2024 günü saat 22.45'te siyah giyimli ve kasklı şüpheli iki şahıs, Pendik ilçesi Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'ne motosikletle gelmiş, bina  girişine motosikleti bırakarak çevrede dolaşmaya başlamıştır. Bölgede görevli bulunan polis memurları durumdan şüphelenerek şahıslara kimlik kontrolü yapmak istemiş. Ancak şüpheli şahıslar polis memurlarına ateş açmıştır. Görevli polis memurlarımızın karşılık vermesi üzerine şüpheli şahıslar motosikletle olay yerinden kaçmıştır. Şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları emniyet birimlerimizce devam etmekte olup, olayda ölen ya da yaralanan yoktur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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