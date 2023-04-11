Benzin sıkıntısı yaşanan Fransa'da mahkemenin son kararı krizi daha da tırmandıracak

Fransa'da rafineri çalışanlarının grevi nedeniyle, başkent Paris'in de içinde yer aldığı bölgedeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor. Valiliklerin rafinerilerde asgari üretim yapılması için uygulamaya koyduğu "zorla çalıştırma" prosedürünün mahkeme tarafından askıya alınması, krizi tırmandıracak gibi görünüyor.

Le Figaro'nun haberine göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı öngören tartışmalı reform nedeniyle birçok rafineride başlayan grevler devam ediyor. Grevler ülke genelinde 200 kadar akaryakıt noktasında sürerken bazı akaryakıt istasyonlarının önünde uzun araç kuyrukları oluştu.

PARİS VE ÇEVRESİNDE AKARYAKIT TEMİNİ ÇOK ZOR

Rafinerilerin üretim yapmaması nedeniyle Paris ve çevresindeki akaryakıt istasyonlarının yüzde 40'ında benzin sıkıntısı yaşanıyor. Bu oran ülke genelinde yüzde 10 olarak istatistiklere yansıdı. Birçok rafineride de teknik problemler ve bakım çalışmalarının devam etmesi akaryakıt teminini daha da zorlaştırdı.

"ZORLA ÇALIŞTIRMA" PROSEDÜRÜ ASKIYA ALINDI

Diğer yandan valiliklerin, rafinerilerde asgari üretim yapılması için grevdekiler için uygulamaya koyduğu "zorla çalıştırma" prosedürü, Rouen İdare Mahkemesi tarafından askıya alındı. Bu durumun gelecek günlerde akaryakıt sıkıntısının daha da büyümesine yol açması öngörülüyor.