Paris'te Kadın Hakları Gösterisine Polis Müdahalesi

Fransa'nın başkenti Paris'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen gösteriye polis müdahale etti.

Paris'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın haklarını savunan dernekler dün akşam yürüyüş düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüşte Filistinli kadınlarla dayanışma sloganları atılırken, bazı göstericiler Filistin bayrakları taşıdı.

Gerilimin arttığı yürüyüşte polis, birkaç göstericiye müdahale ederken, bir kişiyi de boynundan sertçe kavrayarak alandan uzaklaştırdı.

Gösteride bazı dükkanların vitrinine cinsiyetçilik karşıtı yazılar yazılırken, birine de pembe boya püskürtüldü.