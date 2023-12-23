Panama bandıralı kruvaziyer Samsun'a geldi

RUSYA'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, üçüncü kez Samsun'a geldi.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 790 yolcu ve 420 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı. İşlemleri tamamlanan turistler daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Gemi akşam saat 20.00'de limandan ayrılarak Trabzon'a hareket edecek.