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Panama bandıralı kruvaziyer Samsun'a geldi

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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Panama bandıralı 'Astoria Grande' kruvaziyeri, bu yıl 3. kez Samsun'a geldi. Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 790 yolcu ile 420 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı. İşlemleri tamamlanan turistler, daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı. Geminin akşam Samsun'dan demir alarak Trabzon'a gideceği öğrenildi.

RUSYA'nın Soçi kentinden hareket eden 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer, üçüncü kez Samsun'a geldi.

Samsun Limanı'na demirleyen gemideki 790 yolcu ve 420 kişilik mürettebat, liman görevlilerince karşılandı. İşlemleri tamamlanan turistler daha sonra kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek, alışveriş yapmak için limandan ayrıldı.

Gemi akşam saat 20.00'de limandan ayrılarak Trabzon'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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